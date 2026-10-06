Adanalı astronot Burnham'dan Türkiye'ye mesaj: "Uzaydan aileme ve Adanalılara el sallayacağım"

NASA'nın Adana doğumlu astronotu Deniz Burnham, 2027'de gerçekleştirilmesi planlanan uzay görevi öncesinde Türkiye'ye video mesaj gönderdi. Ailesi ve memleketi Adana ile bağını anlatan Burnham, uzaya çıktığında anneannesi, dedesi ve Adanalı hemşehrilerine uzaydan el sallayacağını söyledi. Afyonlu dedesinin teleskoplarla gökyüzünü gözlemlemesinin kendisine ilham verdiğini belirten Burnham, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarını da övgüyle değerlendirdi.