Sosyal medyada kuşak farkı kalmadı: Tek sorumlu Z kuşağı mı?

Sosyal medyada toplumun temel değerleriyle bağdaşmayan içerikler ve tartışmalı yayınlar artarken, sorumluluğun yalnızca gençlere yüklenmesi yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, dijital dünyadaki sorunların farklı yaş gruplarını da kapsadığını, yetişkinlerin davranışlarının çocuklar ve gençler üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor. Para ve izlenme uğruna üretilen içeriklere dikkat çeken uzmanlar, gençleri suçlamak yerine yetişkinlerin rehber olması gerektiğini vurguluyor.