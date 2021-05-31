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Sedat Peker suç örgütüne operasyon!
İstanbul merkezli 2 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İstanbul emniyet müdürlüğü Organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri, Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı Suç örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor.
Son olarak İstanbul ve Çanakkale'de Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Sedat Peker'in talimatları doğrultusunda zorla el konulan menkul ve gayrimenkulleri üzerine aldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklanırken diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.
Öte yandan yurt dışında olduğu tespit edilen elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu firari 3 kişiyi yakalama çalışmaları da sürüyor.