Sedat Peker suç örgütüne operasyon!

İstanbul merkezli 2 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul emniyet müdürlüğü Organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri, Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı Suç örgütüne yönelik operasyonlara devam ediyor.

Son olarak İstanbul ve Çanakkale'de Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Sedat Peker'in talimatları doğrultusunda zorla el konulan menkul ve gayrimenkulleri üzerine aldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklanırken diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Öte yandan yurt dışında olduğu tespit edilen elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu firari 3 kişiyi yakalama çalışmaları da sürüyor.