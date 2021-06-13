Sedat Peker nerede? Sedat Peker gözaltına mı alındı? A Haber ekranlarında açıklandı

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in nerede olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu. Sedat Peker'in Türkiye saati ile 12.00'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığı belirten Kurtuluş Tayiz, bu olay sonrası Peker'den haber alınamadığını da sözlerine ekledi. Sedat Peker nerede? Sedat Peker gözaltına mı alındı? İşte tüm detaylar... .