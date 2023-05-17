17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Seçim takvimi nasıl işleyecek?
14 Mayıs'ta yüzde 50 +1 kuralına göre cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Bu yüzden 28 Mayıs günü bir kez daha Türkiye genelinde sandıklar kurulacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeniden yapılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? 28 Mayıs seçimlerinde yeni seçmen kağıdı mı basılacak? Aynı sandıkta mı oy kullanılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.