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Seçim kulisleri hareketlendi! İşte olası 2023 seçim tarihi!

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Giriş: 03.01.2023 18:02
A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu 2023 seçimlerinin hangi tarihte olacağına yönelik son kulis bilgilerini paylaşırken önemli detayları açıkladı. Kulislerin artık oldukça hareketlendiğini söyleyen Ağaoğlu, yeni seçim yasasının 6 Nisan'da yürürlüğe gireceğini paylaştı. Ağaoğlu ayrıca seçimlerin yapılma ihtimali olduğu tarihi de duyururken "Bu tarihin olabilmesi için 14 Mart'a kadar duyurulmak zorunda" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Seçim kulisleri hareketlendi! İşte olası 2023 seçim tarihi!
Seçim kulisleri hareketlendi! İşte olası 2023 seçim tarihi!
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