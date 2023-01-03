Seçim kulisleri hareketlendi! İşte olası 2023 seçim tarihi!

A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu 2023 seçimlerinin hangi tarihte olacağına yönelik son kulis bilgilerini paylaşırken önemli detayları açıkladı. Kulislerin artık oldukça hareketlendiğini söyleyen Ağaoğlu, yeni seçim yasasının 6 Nisan'da yürürlüğe gireceğini paylaştı. Ağaoğlu ayrıca seçimlerin yapılma ihtimali olduğu tarihi de duyururken "Bu tarihin olabilmesi için 14 Mart'a kadar duyurulmak zorunda" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...