23 Nisan 2023, Pazar
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Savunmada gurur günü! Yeni Altay Tankı TSK'ya teslim edildi! Başkan Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Üçüncü nesilden öte bir tank
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Yeni Altay tankı, testlerinin tamamlanması için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi. Türk ordusunun karadaki hakimiyetini artıracak olan Yeni Altay tankının TSK'ya teslim törenine katılan Başkan Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada TSK'nın envanterine giren Altay Tankı için "Üçüncü nesilden öte bir tank" ifadesini kullanırken, savunmada yerli ve millik oranı için "Dışa bağımlılık yüzde 20 seviyede" dedi.