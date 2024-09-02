Savcı İşçimen’e saldırı! İşte soruşturmadaki son detaylar

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıya yönelik soruşturma devam ediyor. İşçimen’e saldıran şüphelinin 7 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Soruşturmadaki son detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

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