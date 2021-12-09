Satılacağı yalanına karşı ASELSAN’dan videolu mesaj

Türkiye'nin savunma devi ASELSAN'ın yabancılara satılacağına yönelik yalan sosyal medyada muhalefet eliyle yayılırken bu algı operasyonunu ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bozarak böyle bir satışın olmadığını ve dezenformasyon yapıldığını açıklamıştı. ASELSAN bu yalan haberler sonrasında resmi Twitter hesabından "Türkiye'nin ASELSAN'ı var!" diyerek bir video paylaştı.

ASELSAN videoda, "Yaptırmayız diyenler oldu. Alkış tutanlar da. Aldırmadık, gücümüze inandık, başardık. Biz yaparız. Çünkü biz ASELSAN'ız. Burası Türkiye daha yeni başladık" ifadeleri içeriyor. Öte yandan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak "Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam!" dedi.

İşte ASELSAN'ın o paylaşımı:



Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Katar'a ASELSAN'ın satılacağına yönelik sosyal medyada bir algı çalışmasına girişildi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'den ise İzmir Milletvekili Aytun Çıray gibi isimler ASELSAN'ın satılacağına yönelik paylaşımlar yaparak bu yalanı sosyal medyada yaydı.

Kimi muhalif medya organları da BAE ile görüşmede ASELSAN konusunun da olduğunu iddia etti.

ASELSAN'DAN JET HIZIYLA İDDİALARI YALANLADI

ASELSAN bu paylaşımların ve yalan haberin ardından jet hızıyla satış iddialarını yalanlayarak şunları söyledi:

"Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ınımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir.

Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır."

İSMAİL DEMİR: ŞAŞIRIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın yabancılara satılacağına yönelik iddiaları yaptığı açıklama ile yalanlayarak, "Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun parçası" ifadelerini kullandı.

ASELSAN VİDEO PAYLAŞTI: ALDIRMADIK, GÜCÜMÜZE İNANDIK, BAŞARDIK

ASELSAN'ın resmi Twitter hesabından "Türkiye'nin ASELSAN'ı var!" denilerek bir video paylaşıldı. Bu videoda geçmişte silah sanayii açısından Türkiye'ye uygulanan ambargolar gazete manşetleriyle hatırlatılırken sonrasında gelinen noktada başarılara vurgu yapılıyor. Videoda, "Yaptırmayız diyenler oldu. Alkış tutanlar da. Aldırmadık, gücümüze inandık, başardık. Biz yaparız. Çünkü biz ASELSAN'ız. Burası Türkiye daha yeni başladık" ifadelerini yer verildi.

ASELSAN BAŞKANI GÖRGÜN: BİZ MİLLETİMİZİN BAĞRINDAN ÇIKTIK VE HEP ORADA KALACAĞIZ

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün resmi Twitter hesabından ASELSAN'ın paylaştığı videoyu paylaşarak bir açıklamada bulundu.

Görgün, "Görgün sosyal medya hesabından "46 yıldır milletimizden aldığımız ilhamla Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya gösteriyoruz. Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam!" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.



