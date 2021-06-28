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Sarp Sınır Kapısında kırmızı reçeteli ilaç operasyonu! Piyasa değeri 2 milyon lira olan 20 bin kutu ele geçirildi

DHA
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Giriş: 28.06.2021 11:43
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışına çıkarılmak istenen 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirlendi.
20 bin kutu ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon TL
20 bin kutu ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon TL
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