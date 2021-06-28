28 Haziran 2021, Pazartesi
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Sarp Sınır Kapısında kırmızı reçeteli ilaç operasyonu! Piyasa değeri 2 milyon lira olan 20 bin kutu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışına çıkarılmak istenen 20 bin kutu kırmızı reçeteli ilaç ele geçirildi. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirlendi.