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Saraçhane’de çirkin provokasyon: Hukuk önünde karşılık bulacak

Saraçhane'de çirkin provokasyon: Hukuk önünde karşılık bulacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 21:53
CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla sokakları terörize eden gruplardan çirkin provokasyon gerçekleştirildi. Şehzadebaşı Camii'nde girişilen provokasyonun ardından bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hedef alındı. CHP mitinginde kaydedilen çirkin sözlere her kesimden büyük tepki geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Vandallık asla kabul edilemez." diyerek sert çıktı.
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Saraçhane’de çirkin provokasyon: Hukuk önünde karşılık bulacak
Hukuk önünde karşılık bulacak
"Hukuk önünde karşılık bulacak"
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