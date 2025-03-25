Saraçhane’de çirkin provokasyon: Hukuk önünde karşılık bulacak

CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla sokakları terörize eden gruplardan çirkin provokasyon gerçekleştirildi. Şehzadebaşı Camii'nde girişilen provokasyonun ardından bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hedef alındı. CHP mitinginde kaydedilen çirkin sözlere her kesimden büyük tepki geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Vandallık asla kabul edilemez." diyerek sert çıktı.

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