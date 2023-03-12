Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank vefat etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank, acı haberi Malatya'da aldı.