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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yerli solunum cihazları Somali'ye de nefes oldu | Video

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04.05.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Varank, Twitter'daki sosyal medya hesabından, Somali'ye yapılan solunum cihazı yardımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Videolu mesajında, cihazın önemine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreğiyle 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu. Ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız."

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