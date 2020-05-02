Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Somali'ye yardım paylaşımı: Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir
Son dakika haberine göre Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. " diye yazdı.
Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazları Somali'ye gönderildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Somali'ye yapılan tıbbi malzeme yardımını duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından cihazların uçağa yüklenmesini, "#MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" notuyla paylaştı.
İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımındaki kareler:
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