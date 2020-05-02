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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Somali'ye yardım paylaşımı: Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir

Son dakika haberine göre Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. " diye yazdı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2020 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOMALİ'YE YARDIM PAYLAŞIMI!

Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazları 'ye gönderildi. , sosyal medya hesabından Somali'ye yapılan tıbbi malzeme yardımını duyurdu.

Son dakika: Başkan Erdoğan Somali'ye yardım paylaşımı |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN SOMALİ'YE YARDIM PAYLAŞIMI |VİDEO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından cihazların uçağa yüklenmesini, "#MilliTeknolojiHamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Somalili kardeşlerimize nefes olacak. Medeniyet imkân değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır!" notuyla paylaştı.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımındaki kareler:

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