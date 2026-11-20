Tahran'dan uluslararası kamuoyuna mesaj! Biyolojik silah suçlamalarına Irak işgali benzetmesi
Orta Doğu'da gerilim sürerken İran yönetimi, biyolojik silah geliştirdiğine yönelik iddiaları reddetti. Tahran, söz konusu suçlamaları 2003 yılında Irak'ın işgaline gerekçe gösterilen kitle imha silahları iddialarına benzetti. İran'dan uluslararası kamuoyuna mesaj verilirken bölgedeki son gelişmeleri ve Tahran yönetiminin açıklamalarını Ekber Karabağ aktardı.
Doğukan HavuzEditör
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