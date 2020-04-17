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Türkiye'nin gönderdiği yardım uçağı Somali'ye ulaştı

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Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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TÜRKİYE SOMALİ'YE YARDIM GÖNDERDİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyanın bir çok noktasına yardım eden Türkiye, Somali'ye de destek verdi. Sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağın, Somali'ye ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağın, Somali'ye ulaştığını bildirdi.

BAKAN YARDIMCISI KARŞILADI

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayın hazırladığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleri ile bölgede görevli askerlerin ihtiyaçlarını taşıyan TSK'ye ait uçak, başkent Mogadişu'ya indi.

Uçakta görevli personeli, Somali Sağlık Bakan Yardımcısı Mohamed Said karşıladı.

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