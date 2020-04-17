Türkiye'nin gönderdiği yardım uçağı Somali'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyanın bir çok noktasına yardım eden Türkiye, Somali'ye de destek verdi. Sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağın, Somali'ye ulaştığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağın, Somali'ye ulaştığını bildirdi.
BAKAN YARDIMCISI KARŞILADI
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayın hazırladığı, koronavirüsle mücadelede kullanılacak sağlık malzemeleri ile bölgede görevli askerlerin ihtiyaçlarını taşıyan TSK'ye ait uçak, başkent Mogadişu'ya indi.
Uçakta görevli personeli, Somali Sağlık Bakan Yardımcısı Mohamed Said karşıladı.
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