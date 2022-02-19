Sanatçılar neden siyasi tartışmaya çekiliyor? 'Geççek' tartışması neden başladı?

Sanatçı Tarkan tarafından yapılan 'Geççek' şarkısı üzerinden başlatılan tartışma kamuoyu gündeminde. Peki bu tartışma neden çıktı? Muhalefet sanatçılar üzerinden kimlere mesaj veriyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve gazeteci Hakkı Öcal değerlendirdi.

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