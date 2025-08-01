Sanatçı Maher Zain A Haber'de: “Filistin'in haklı davasına sessiz kalamayız"

Filistin için söyledi, zulmü dünyaya duyurdu. İslami müziğin güçlü sesi Maher Zain, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi “ikinci evim” diye tanımlayan Zain, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara sahip çıkan Başkan Erdoğan’a duyduğu saygıyı dile getirdi. İşte A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu’nun özel röportajı A Haber’de.

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