01 Ağustos 2025, Cuma
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Sanatçı Maher Zain A Haber'de: “Filistin'in haklı davasına sessiz kalamayız"
Filistin için söyledi, zulmü dünyaya duyurdu. İslami müziğin güçlü sesi Maher Zain, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi “ikinci evim” diye tanımlayan Zain, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara sahip çıkan Başkan Erdoğan’a duyduğu saygıyı dile getirdi. İşte A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu’nun özel röportajı A Haber’de.