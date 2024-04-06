Samsun bir kez daha “AK Parti” dedi! Başkan Halit Doğan mazbatasını aldı

31 Mart Yerel Seçimlerinde Samsun bir kez daha “AK Parti” dedi. Büyükşehir belediye başkanı Halit Doğan mazbatasını aldı ve A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’a özel açıklamalarda bulundu.

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