06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Samsun bir kez daha “AK Parti” dedi! Başkan Halit Doğan mazbatasını aldı

Samsun bir kez daha “AK Parti” dedi! Başkan Halit Doğan mazbatasını aldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.04.2024 14:45
31 Mart Yerel Seçimlerinde Samsun bir kez daha “AK Parti” dedi. Büyükşehir belediye başkanı Halit Doğan mazbatasını aldı ve A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’a özel açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arıcak halkı AK Parti’yi tercih etti!
Arıcak halkı AK Parti'yi tercih etti!
Samsun bir kez daha “AK Parti” dedi!
Samsun bir kez daha “AK Parti” dedi!
CHP’de cami ve ezan hazımsızlığı!
CHP'de cami ve ezan hazımsızlığı!
CHP’de ezan rahatsızlığı!
CHP’de ezan rahatsızlığı!
Ürgüp’te yeniden seçim yapılacak!
Ürgüp'te yeniden seçim yapılacak!
Bayram hırsızlarına dikkat!
Bayram hırsızlarına dikkat!
Halfeti’de seçimler 2 Haziran’da yenilenecek!
Halfeti'de seçimler 2 Haziran'da yenilenecek!
Başkan Erdoğan İstanbul’da! Programı var mı?
Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programı var mı?
Kırmızı Kitap’ta neler olacak?
Kırmızı Kitap'ta neler olacak?
Otogarlar ve yollarda tatil akını var
Otogarlar ve yollarda tatil akını var
Türkiye’deki Filistinlilerle iftar!
Türkiye’deki Filistinlilerle iftar!
İslam alemi Kadir Gecesi’ne kavuştu!
İslam alemi Kadir Gecesi’ne kavuştu!
Daha Fazla Video Göster