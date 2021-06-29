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Salgının yükselişe geçtiği ülkelerden uçuşlar durduruldu! Aşılamada son durum ne? İşte koronavirüsle mücadelede son durum

A Haber
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Giriş: 29.06.2021 08:43
İçişleri Bakanlığı,1 Temmuz sonrası ülkeye girişte alınacak tedbirlerle ilgili valiliklere genelge gönderdi. Salgının yeniden yükselişe geçtiği 6 ülkeden gelen uçuşlar durduruldu, buralara seyahat de yasaklandı. Aşılama da tüm hızıyla sürüyor. Son 24 saatte 1 milyon 44 bin 263 kişi aşı yaptırdı. Birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 48 milyon 500 bine yaklaştı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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