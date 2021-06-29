Salgının yükselişe geçtiği ülkelerden uçuşlar durduruldu! Aşılamada son durum ne? İşte koronavirüsle mücadelede son durum

İçişleri Bakanlığı,1 Temmuz sonrası ülkeye girişte alınacak tedbirlerle ilgili valiliklere genelge gönderdi. Salgının yeniden yükselişe geçtiği 6 ülkeden gelen uçuşlar durduruldu, buralara seyahat de yasaklandı. Aşılama da tüm hızıyla sürüyor. Son 24 saatte 1 milyon 44 bin 263 kişi aşı yaptırdı. Birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 48 milyon 500 bine yaklaştı.

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