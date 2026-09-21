Sahte belgelerle vatandaşlık operasyonu! 13 ilde 73 şüpheli gözaltında

İstanbul merkezli 13 ilde sahte belgelerle vatandaşlık operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırıldığı ve bu yöntemle 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağlandığının belirlendiği bildirildi. Operasyonda 73 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 bin 11 taşınmaz ve 30 anonim şirketin de aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu, şirketlere kayyum atandı.