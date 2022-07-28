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Sağlık-Sen’den şiddet raporu! İlk 6 ayda 226 sağlık görevlisi şiddete uğradı

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Giriş: 28.07.2022 18:51
Yılın ilk 6 ayında 226 sağlık görevlisi şiddete uğradı. Üstelik sadece bununla da sınırlı değil darp olayının olmadığı yerde sözlü şiddet başlıyor. Her 10 sağlık çalışanından 7'sinin  sözel-psikolojik tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. Meclis’ten geçen yasal düzenlemeyle bu sorunlar tarihe karışacak.
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