28 Temmuz 2022, Perşembe
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Sağlık-Sen’den şiddet raporu! İlk 6 ayda 226 sağlık görevlisi şiddete uğradı
Yılın ilk 6 ayında 226 sağlık görevlisi şiddete uğradı. Üstelik sadece bununla da sınırlı değil darp olayının olmadığı yerde sözlü şiddet başlıyor. Her 10 sağlık çalışanından 7'sinin sözel-psikolojik tacize maruz kaldığı ortaya çıktı. Meclis’ten geçen yasal düzenlemeyle bu sorunlar tarihe karışacak.