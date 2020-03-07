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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarıları! Bu belirtiler varsa...
Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili bilgilendirme amaçlı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, ''Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) görülen ülkelerin birinden geldiyseniz Ateş Öksürük Nefes almakta zorluk gibi belirtiler varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurun ve hekiminize seyahat geçmişiniz hakkında bilgi verin.'' ifadeleri kullanıldı.
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