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07.03.2020

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarıları! Bu belirtiler varsa...

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından koronavirüs salgınıyla ilgili bilgilendirme amaçlı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, ''Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) görülen ülkelerin birinden geldiyseniz Ateş Öksürük Nefes almakta zorluk gibi belirtiler varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurun ve hekiminize seyahat geçmişiniz hakkında bilgi verin.'' ifadeleri kullanıldı.

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