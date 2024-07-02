02 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sağlık Bakanlığı’nda devir teslim töreni! Fahrettin Koca bakanlık görevini Kemal Memişoğlu’na devretti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.07.2024 10:50
Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen devir teslim töreni ile görevi Fahrettin Koca’dan teslim aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri’de provokasyon soruşturması!
Kayseri'de provokasyon soruşturması!
MSB’den teröre bir darbe daha
MSB'den teröre bir darbe daha
MİT provokasyona karşı devrede
MİT provokasyona karşı devrede
Sağlık Bakanlığı’nda devir teslim töreni
Sağlık Bakanlığı’nda devir teslim töreni
Sinan Ateş davasında 2. gün
Sinan Ateş davasında 2. gün
Düzensiz göçmenlere operasyon
Düzensiz göçmenlere operasyon
Otoyol ücretlerine zam iddiasına yalanlama!
Otoyol ücretlerine zam iddiasına yalanlama!
SMO Türk bayrağını göndere çekti
SMO Türk bayrağını göndere çekti
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
Kabine’de 2 görev değişimi!
Kabine’de 2 görev değişimi!
Kabine’de bayrak değişimi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi
Kabine'de bayrak değişimi! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Kabine’de görev değişimi!
Kabine’de görev değişimi!
Daha Fazla Video Göster