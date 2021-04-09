09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu (9 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat rakamları)

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu (9 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat rakamları)

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2021 20:36
Güncelleme:09.04.2021 20:52
Son dakika gündem haberleri... Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 408 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657, vefat sayısı 33 bin 454, ağır hasta sayısı 2 bin 658 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu 9 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat rakamları
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu duyurdu (9 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat rakamları)
Siirt'ten acı haber
Siirt'ten acı haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
Başkan Erdoğan: Yeni bir devri başlatıyoruz
Başkan Erdoğan: Yeni bir devri başlatıyoruz
Türkiye'ye bildirdiler! 2 ABD gemisi Karadeniz'e geçiyor
Türkiye'ye bildirdiler! 2 ABD gemisi Karadeniz'e geçiyor
Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Londra Büyükelçisi A Haber’e konuştu
Ege'de denize eğitim uçağı düştü! Olay yerinde çalışmalar sürüyor
Ege'de denize eğitim uçağı düştü! Olay yerinde çalışmalar sürüyor
PKK/YPG'ye bir darbe daha
PKK/YPG'ye bir darbe daha
Bakan Koca'dan vaka artışı uyarısı
Bakan Koca'dan vaka artışı uyarısı
Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı
Bir il daha uzaktan eğitim kararı aldı
Türkiye'nin gözdesi Muharip Uçak Sistemi Yunanistan'da korku yarattı
Türkiye'nin gözdesi Muharip Uçak Sistemi Yunanistan'da korku yarattı
Daha Fazla Video Göster