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Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı | 2 Aralık Perşembe vaka ve vefat sayıları

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Giriş: 02.12.2021 20:59
Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı günün vaka, vefat ve aşılama sayılarını açıkladı.

VAKA VE VEFAT SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Bakan Koca, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız." dedi.

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