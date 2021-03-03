03 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanlığı 3 Mart 2021 Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanlığı 3 Mart 2021 Kovid-19 tablosu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2021 19:26
Güncelleme:03.03.2021 19:30
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını son dakika olarak açıkladı. İşte 3 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1224 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Algı oyunlarıyla Irak nasıl parçalandı?
Algı oyunlarıyla Irak nasıl parçalandı?
Milli Görüş Lideri Asiltürk'ten Başkan Erdoğan yorumu
Milli Görüş Lideri Asiltürk'ten Başkan Erdoğan yorumu
Bakanlıktan 81 ile yeni genelge
Bakanlıktan 81 ile yeni genelge
Aşı mutasyona karşı etkili mi?
Aşı mutasyona karşı etkili mi?
Mısır ile anlaşma yakın mı?
Mısır ile anlaşma yakın mı?
Kanal İstanbul neden önemli?
Kanal İstanbul neden önemli?
CHP HDP kardeş mi?
"CHP HDP kardeş mi?"
Fransa ile ilişkilerde yeni dönem mi?
Fransa ile ilişkilerde yeni dönem mi?
Kapatma davası açılabilir mi?
Kapatma davası açılabilir mi?
Temelini Başkan Erdoğan ve Putin birlikte atacak
Temelini Başkan Erdoğan ve Putin birlikte atacak
10 fezleke Meclis'e ulaştı
10 fezleke Meclis'e ulaştı
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ