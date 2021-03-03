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Sağlık Bakanlığı 3 Mart 2021 Kovid-19 tablosu
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını son dakika olarak açıkladı. İşte 3 Mart 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1224 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264'e yükseldi.