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Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 20 Şubat 2021'e ait Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.
Aağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 20 Şubat 2021'e ait Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.