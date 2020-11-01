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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir depremi hakkında flaş açıklama

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Giriş: 01.11.2020 11:24
Güncelleme:01.11.2020 11:42
Son dakika haberi... İzmir'deki depremin ardından afet bölgesine giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar açıklamalarda bulundu. Depremde hayatını kaybedenlerle ilgili açıklama yapan Oktay, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. 896 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, enkaz altından kurtarılan İnci ve Buse'nin sağlık durumları hakkında bilgi paylaştı. Öte yandan Bakan Koca, "3'ü ağır 8 kişi yoğun bakımda 682 kişi taburcu edildi" dedi.
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