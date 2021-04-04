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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir iyi bir kötü haber

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Giriş: 04.04.2021 18:15
Güncelleme:04.04.2021 18:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir iyi bir de kötü haber geldi. 65 yaş üstünün, vakalar içindeki oranının düştüğünü belirten Bakan Koca, gençleri ise uyardı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş üstünün son bir ayda toplam vakalar içindeki oranının yüzde 14,39'dan 11,3'e düştüğünü duyurdu.

Aktif vakalar içinde gençlerin oranının arttığını belirten Koca, "gençlerimizi de koruyacağız." ifadesini kullandı.

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