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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kurban Bayramı’nı Hatay’da karşıladı

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Giriş: 28.06.2023 11:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antakya Hacı Cuma Kahraman Camii'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca deprem bölgesinin inşa çalışmalarında dur durak demeden mücadele verildiğinin altını çizdi.
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