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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 30.177 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 2.357 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybederken 3.558 kişi sağlığına kavuştu.
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