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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

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26.04.2020
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 30.177 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 2.357 kişiye tanı konuldu. Son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybederken 3.558 kişi sağlığına kavuştu.

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