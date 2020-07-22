22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2020 20:25
Güncelleme:22.07.2020 20:29
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, koronavirüs hakkında uyarıda bulundu. Müjdeli haberi de veren Bakan Koca, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca vaka sayısını açıkladı
Bakan Koca vaka sayısını açıkladı
MSB açıkladı: İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kritik MGK toplantısı sonrası önemli mesaj
Kritik MGK toplantısı sonrası önemli mesaj
Ayasofya eserinin bestecisi A Haber'de
Ayasofya eserinin bestecisi A Haber'de
Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya Camii açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya Camii açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
Ekrem İmamoğlu yine sözünde duramadı!
Ekrem İmamoğlu yine sözünde duramadı!
Bahçeli'den Tuma Çelik açıklaması
Bahçeli'den Tuma Çelik açıklaması
Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı
Türkiye ve Rusya'dan Libya kararı
Merak edilen görüntüler! Türkiye ve Rusya...
Merak edilen görüntüler! Türkiye ve Rusya...
HDP'ye sert tepki: Siz bunun sessiz ortaklarısınız
HDP'ye sert tepki: Siz bunun sessiz ortaklarısınız
Daha Fazla Video Göster