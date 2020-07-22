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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, koronavirüs hakkında uyarıda bulundu. Müjdeli haberi de veren Bakan Koca, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla" ifadelerini kullandı.