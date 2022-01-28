28 Ocak 2022, Cuma
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü? Polis tetiği çeken ismi açıkladı
Beşiktaş spor kulübü eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun İstanbul'da restoranda öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler geldi. Polis, tetiği çeken ismi açıkladı. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 6 kişi için yakalama kararı çıkartıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahla öldüren Kadir Yasak isimli şahıs. Drej Ali de 6 isim arasında ve 6 kişiden ikisi yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.