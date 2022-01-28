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Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü? Polis tetiği çeken ismi açıkladı

A Haber
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Giriş: 28.01.2022 13:30
Beşiktaş spor kulübü eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun İstanbul'da restoranda öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler geldi. Polis, tetiği çeken ismi açıkladı. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 6 kişi için yakalama kararı çıkartıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahla öldüren Kadir Yasak isimli şahıs. Drej Ali de 6 isim arasında ve 6 kişiden ikisi yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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