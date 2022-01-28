Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldü? Polis tetiği çeken ismi açıkladı

Beşiktaş spor kulübü eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun İstanbul'da restoranda öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler geldi. Polis, tetiği çeken ismi açıkladı. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 6 kişi için yakalama kararı çıkartıldı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahla öldüren Kadir Yasak isimli şahıs. Drej Ali de 6 isim arasında ve 6 kişiden ikisi yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN