09 Şubat 2022, Çarşamba
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! İşte cinayet silahını saklayan ismin ifadesi
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismi Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı. Cinayette kullanılan silahı Yeşilköy sahilindeki kayalıklara sakladığını itiraf etti. Ali Yasak, Kadir Yasak ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun arasında geçen son diyaloğu da anlattı.