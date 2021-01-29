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Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber'de CHP'li Erdemir'in Biden'a yazdığı raporu deşifre etti

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Giriş: 29.01.2021 12:35
Güncelleme:29.01.2021 13:03
Sabah yazarı Mahmut Övür, FETÖ firarisi CHP'li eski vekil Aykan Erdemir'in ABD Başkanı Biden'a yazdığı Türkiye karşıtı raporu kaleme aldı. A Haber canlı yayınına da bağlanan Övür, CHP'li Erdemir'in Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ve Biden'i Türkiye'ye karşı kışkırtmak için bir rapor hazırladığını öne sürdü.
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