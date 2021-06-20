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Sabah Gazetesi yazarı Bercan Tutar’dan dikkat çeken yazı! "Başını Türkiye Çin ve Rusya'nın çektiği yeni bir dünya doğuyor"

İHA
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Giriş: 20.06.2021 19:12
Geçtiğimiz hafta Brüksel'de gerçekleşen NATO Zirvesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik görüşme gündeme damgasını vurdu. Sabah Gazetesi yazarı Bercan Tutar, bu görüşme ve detayları ekseninde, "En büyük küresel sorun: Batı…” başlıklı dair çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Tutar, yazısında ABD ve Batı'nın gerçek yüzünü ortaya seren analizlerde bulundu. Öte yandan Bercan Tutar, gerekçelerini açıklayarak, "Başını Türkiye, Çin ve Rusya'nın çektiği yeni bir dünya doğuyor. Batı önümüzdeki süreçte ya yeni dünyaya ayak uyduracak ya da yeni dünyanın kolektif gazabına uğrayacak." yorumunda bulundu.
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