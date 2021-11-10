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Saat 9’u 5 geçe hayat 2 dakikalığına durdu! Anma törenleri düzenlendi

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Giriş: 10.11.2021 15:35
Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılalı tam 83 sene oldu. Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümünde İstanbul'da da anma törenleri vardı. Maltepe'de Ata'ya saygı zinciri ve dalışı gerçekleştirdi. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın önünde ise resmi tören düzenlendi. Anıta çelenk bırakıldı.

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Genci, yaşlısı tüm Türkiye tek yürek oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıl dönümünde her ilde olduğu gibi İstanbul'da da anıldı.

Sirenler çaldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulunuldu. Avrasya Tüneli'nde de sirenler çaldığında herkes saygı duruşuna geçti. Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını bu yıl da binlerce kişi ziyaret etti. Kimi odasına girdiğinde göz yaşlarını tutamadı kimi de saygıyla onu selamladı.

Maltepe'de ataya saygı zinciri ve dalışı gerçekleştirdi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde ise resmi tören düzenlendi. Anıta çelenk bırakıldı.

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