10 Kasım 2021, Çarşamba
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ANALİZ - Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü | Ata’ya saygı ve özlemle
Bugün 10 Kasım.... Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü. Bugün mateme kapılmanın çok ötesinde, onu anma; düşüncelerini, çabalarını, anlama günü. "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir" der Atatürk. Peki bizler Atatürk'ü yeterince anladık mı? İşte bu sorunun yanıtı Araştırma Planlama Servisimizin hazırladığı analiz haberimizde...