10 Kasım en güzel Atatürk fotoğrafları! Atatürk'ün arşivlerden çıkan hiç görülmemiş en son resimleri
En güzel Atatürk fotoğrafları! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımlar yapılıyor. Atatürk'ü anmak için mesaj paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Atatürk fotoğraflarını araştırmaya başladı. Arşivlerden çıkan hiç görülmemiş Atatürk fotoğraflarını sayfamızda bir araya getirdik. İşte 10 Kasım'a özel en güzel Atatürk fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 10.11.2021
09:33
10 Kasım en güzel Atatürk fotoğrafları! Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde saygıyla anılıyor. İlkeleri ve düşünceleriyle Türk milletinin hafızasında ve yüreğinde yaşayan, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü sosyal medyadan anmak isteyen vatandaşlar Atatürk fotoğraflarını araştırmaya başladı. İşte 10 Kasım'a özel hiç görülmemiş Atatürk fotoğrafları...
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ATATÜRK'ÜN HAYAT HİKAYESİ
Büyük Önder Atatürk, 1881'de Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım'ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, daha sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği ile geçtiği Şemsi Efendi Mektebinde ilkokulu bitirdi.
Ortaokul eğitimi için gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesinden kendi isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesinde sürdürdü. Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, Atatürk'ü sınıftaki diğer Mustafalar'dan ayırmak için üstün yetenekli öğrencisine ikinci ad olarak "Kemal" ismini koydu.
Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisinden ikincilikle mezun oldu. Askeri öğreniminin yanında yabancı dil eğitimi de alan Atatürk, yazları izinli döndüğü Selanik'te Fransızca dersleri gördü.
Daha sonra İstanbul'a gelerek 1899'da girdiği Harp Okulu'nu 1902'de teğmen rütbesiyle bitiren Atatürk, Harp Akademisinden de 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
Atatürk, kurmaylık stajı için, 1905'te Şam'da 5. Ordu emrine atandı. Suriye bölgesindeki üstün hizmetleri nedeniyle Beşinci Rütbe'den Mecidi Nişanı verilen Atatürk, 1907'de merkezi Makedonya'nın Manastır şehrinde bulunan 3. Ordu Karargahı'na atandı. Atatürk, 3. Ordu Karargahı'nın Selanik'teki kurmay şubesinde görevlendirildi.
Mustafa Kemal Atatürk, Manastır ve Selanik'te görevliyken 1909'da İstanbul'daki 31 Mart Vakası'nı bastıran Hareket Ordusu'nda görev yaptı.