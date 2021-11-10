10 Kasım en güzel Atatürk fotoğrafları! Atatürk'ün arşivlerden çıkan hiç görülmemiş en son resimleri

En güzel Atatürk fotoğrafları! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımlar yapılıyor. Atatürk'ü anmak için mesaj paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Atatürk fotoğraflarını araştırmaya başladı. Arşivlerden çıkan hiç görülmemiş Atatürk fotoğraflarını sayfamızda bir araya getirdik. İşte 10 Kasım'a özel en güzel Atatürk fotoğrafları...