Son dakika: Atatürk’ün vefatının 83. yılı | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Tarafından Düzenlenen Anma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Küresel krizlerin üstesinden başarıyla gelen bir ülke olarak her geçen gün hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz. Devraldığımız birikime sahip çıkan, bugüne kadar yapılanları 10'a katlayan Cumhuriyeti büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. İstanbul'daki AKM'nin eski ve yeni binaları da ülkemizin nereden nereye geldiğinin sembolleridir.

Asıl önemli olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek anlamaktır. Ülkemizde dillerinden Atatürk'ü ismini düşürmeyen ama onu anlamakta en küçük gayret göstermeyen kesim her dönem olmuştur. Mustafa Kemal, yüzbaşı rütbesiyle 1905'te Şam'daki 5. Ordu'da göreve başladı. 1908'de Libya'daki ilk görevine gitti. 1910'da Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı kapsayan bir gezi yaptı. İtalyanların Libya'ya saldırması üzerine 1911'de Binbaşı rütbesiyle Trablus'a giderek gözünden ve kolundan yaralandığı tarihi bir mücadele yürüttü. 1915 sonunda İstanbul'a döndü.

Samsun'a ayak bastığı andan itibaren şanlı milli mücadele dönemi başladı. Her fırsatta önünde poz verdikleri ama içinde bilmedikleri Nutuk'ta üç hedef belirtilir. Yurdumuzu dünyanın en medeni memleketleri seviyesine çıkartacağız, milletimizi en geniş refah vasıtalarına ulaştıracağız. Milletimiz her tökezlemenin ardından devletine daha güçlü sahip çıkmıştır.

"DÜRÜST DEĞİLLER"

Mustafa Kemal Libya'da, Suriye'de, Çanakkale'de, Kafkasya sınırlarımızda, Anadolu'nun her karış toprağında, hani bize diyorlar ya Azerbaycan'da, Suriye'de ne işiniz var? Hani siz Kemalistsiniz, hani Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz. Dürüst değiller, hani siz Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz. Biz atılması gereken adımları vakti saati geldiğinde atıyoruz.

Biz New York'ta BM binasının tam çaprazında Türk Evi'ni inşa ettik. Niçin inşa ettiniz diyenler çıkabilir. Orada birilerine mesajımızı en güzel şekilde verdik.

Türkiye bugün de Suriye'dedir, Türkiye bugün de Libya'dadır. Türkiye dünyada öncü bir diplomatik çalışma yürütmektedir. Atatürk isminin arkasına sığınanlar soruyorum, Allah aşkına ne yapıyorlar? Bizi gidip Avrupa'ya şikayet edenlerden bir şey olur mu? Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edenlerden bir şey olur mu?

Sadece son günlerde yaşananlar bile bu çarpıklığın hangi boyutlara ulaştığını göstermektedir.