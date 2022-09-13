Saadet'ten 4 CHP'li isme veto mesajı! 6’lı masada bitmeyen krizler

6'lı masada anlaşmazlık tabana yayıldı. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, CHP'li 4 isme resti çekti "İttifakta yerleri olamaz" diyerek çok sert tepki gösterdi.

6'lı masada krizlere bir yenisi eklendi. Bu kez ses yükselten isim Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran oldu.

SAADET'TEN 4 CHP'Lİ İSME VETO MESAJI!

Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili

Gürsel Tekin

CHP İstanbul Milletvekili

Sezgin Tanrıkulu

CHP İstanbul Milletvekili

Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı