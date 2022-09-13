13 Eylül 2022, Salı
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Saadet'ten 4 CHP'li isme veto mesajı! 6’lı masada bitmeyen krizler
6'lı masada anlaşmazlık tabana yayıldı. Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, CHP'li 4 isme resti çekti "İttifakta yerleri olamaz" diyerek çok sert tepki gösterdi.
6'lı masada krizlere bir yenisi eklendi. Bu kez ses yükselten isim Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran oldu.
SAADET'TEN 4 CHP'Lİ İSME VETO MESAJI!
Özgür Özel
CHP Grup Başkanvekili
Gürsel Tekin
CHP İstanbul Milletvekili
Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili
Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı