Saadet Partisi'nde derin çatlak! Oğuzhan Asiltürk isyan etti

Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'na sert bir dille eleştiri geldi. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk; Saadet Partisini destekleyenlerin desteğinin azaldığını belirterek, “Allah’ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyâsi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız” dedi. İşte haberin detayları...