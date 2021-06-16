16 Haziran 2021, Çarşamba
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Saadet Partisi'nde derin çatlak! Oğuzhan Asiltürk isyan etti
Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'na sert bir dille eleştiri geldi. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk; Saadet Partisini destekleyenlerin desteğinin azaldığını belirterek, “Allah’ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyâsi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız” dedi. İşte haberin detayları...