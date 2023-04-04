Saadet Partili Mehmet Bingöl A Haber'e Konuştu: Başkan Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmeli! Siyonist oyunlara engel olmalıyız

Saadet Partisi'nde içinde terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin de yer aldığı 7'li koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik itiraz sesleri iyice yükselmeye başladı. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı veren Saadet Partili Mehmet Bingöl A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bingöl, “Cumhur İttifakını desteklemek bir bakıma ülke meselesi haline geldi. Ülkenin güvenlik konusu çok önemli benim kanaatime göre de bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı olması ile devam edebileceği kanaatindeyim” şeklinde konuştu. Diğer yandan Siyonist güçlerin Türkiye'nin yükselişini hazmedediğini ifade eden Bingöl, "Biz de Siyonistlere engel olmalıyız” dedi.