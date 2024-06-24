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Rusya’nın Dağıstan bölgesinde yine terör saldırısı! Dağıstan saldırısı Rusya lideri Putin’e mesaj mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2024 13:08
Rusya bir kez daha silah sesleriyle inledi. Moskova'daki olay sonrası bu kez Dağıstan saldırıya sahne oldu. Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası, sinagog ve iki kilise hedef alındı. Ölenler arasında bir papaz ve siviller de var. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, “Saldırının arkasındakileri biliyoruz, savaş evimize geldi.” Dedi. Saldırıları gerçekleştirenlerin arasında Sergokalinsky Belediye Başkanı Ömarov'un çocuklarının da olduğu iddiası var. Omarov'un olayın ardından sorguya alındığı bildirildi. Olay 22 Mart'taki Moskova saldırısından 3 ay sonra yaşandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler yorumladı.
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