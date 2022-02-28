Rusya’nın amacı ne? ABD bölgede ne yapmaya çalışıyor? Kuşatma bitecek mi?

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı kuşatma 5. gününde devam ediyor. Ülkenin çeşitli noktalarında çatışmalar sürüyor. Müzakere görüşmeleri barış için umut olurken Kiev, Rus kuşatması altında. Peki kuşatma kırılacak mı? Rusya’nın amacı ne? ABD bölgede ne yapmaya çalışıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan emekli tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

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