Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara’ya geliyor! Barış masası Türkiye’de mi kurulacak?

Dün akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 23-24 Şubat tarihlerinde Ankara'ya gelerek temaslarda bulunacağı bildirildi. A Haber canlı yayınına bağlanan Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, kritik ziyarete ilişkin detayları anlattı.

Dün akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 23-24 Şubat tarihlerinde Ankara'ya gelerek temaslarda bulunacağı bildirildi.

RUSYA'DAN ANKARA ÇIKARMASI

Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programına telefonla bağlanan A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, Lavrov'un Türkiye'ye gelmesiyle ilgili detayları aktardı. Karadağ, "Yeni haftada Rusya'dan Türkiye'ye Ankara çıkarması olacak diyebiliriz. Önce Dışişleri Bakanı Lavrov gelecek, ardından ise Rusya Federasyonu Konsey Başkanı Matviyenko 26-27 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Rusya ve Türkiye arasındaki temaslar hızlandı. Hem Rusya hem Ukrayna tarafı şunun farkında; eğer bir barış olacaksa mutlaka bu süreçte Türkiye aktif rol almalı. Çünkü Türkiye birçok büyük ülkenin aksine savaş başladığından itibaren tarafsız ve dengeli bir politika oluşturdu ve bu sayede güven veren bir ülke oldu." dedi.

UKRAYNA-RUSYA ARASINDA BARIŞ OLACAK MI?

Lavrov'un Türkiye ziyaretinde Ukrayna savaşının ana gündem olacağını belirten Karadağ şu ifadeleri kullandı: "Rusya ile Türkiye arasında temaslar hızlandı dedik. Peki son 1 haftada ne olmuştu? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı ile dün yani 20 Şubat'ta G20 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında bir görüşme yaptı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik bir süreç değerlendirilmişti. Daha öncesinde ise ABD Dışişleri Bakanı ile Ukrayna konusunu görüşmüştü Lavrov. Gözler bu toplantıdaydı, 'Neler çıkacak ne anlatılacak, barış mesajları verilecek mi?' deniliyordu. Tam da bu dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Türkiye'deydi. Cunhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Bir anlamda Rusya ve ABD'ye 'Biz buradayız. Kendi aranızda barış yapamazsınız' mesajı vermişti mealen. Cumhurbaşkanı Erdoğan – Zelenskiy görüşmesi 3 saat sürmüştü ve toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Savaşın artık son bulması gerektiğini' belirtmişti. Ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için 'Ülkemiz ideal bir ev sahibi olacak.' demişti. Zelenskiy ise barış masasında Türkiye'nin de Avrupa'nın da olması gerektiğini belirtmişti. Yani 'Türkiyesiz bir barış masası olmaz' demişti."

KİMLERLE GÖRÜŞECEK?

A Haber Ankara Haber Müdürü Karadağ, Lavrov'un Ankara ziyaretine ilişkin de detaylar verirken, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov işte bu trafiğin ardından Türkiye'ye geliyor. Burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul edip etmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Onla da bir görüşmesi olabilir. Aslında İstanbul'daki görüşmelerde Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri büyük bir umutla 29 Mart 2022'de Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşmişti. Ancak süreç sonuçsuz kalmıştı ve barış masası devrilmişti. Oysa iki taraf da barışa en çok bu dönemde yaklaşmıştı. Rus yetkililer İstanbul'da Ukrayna ile anlaşmaya varıldığını ancak ABD'nin baskısıyla Ukrayna'nın vazgeçtiğini dile getirmişti. Belki Türkiye'de barış sağlanacak." ifadelerini kullandı.