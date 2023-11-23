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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Türkiye’ye geliyor! Detaylar ilk kez A Haber’de

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Giriş: 23.11.2023 11:50
SON DAKİKA | Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Türkiye’ye geliyor. 60 kişilik Rus heyet Ankara’da bir dizi temaslarda bulunacak. Peki, gündemde hangi konular olacak? İlk kez A Haber masadaki konulara ulaştı. İşte detaylar...

A HABER ÖZEL | Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Türkiye'ye geliyor.

Novak ile birlikte olan 60 kişilik Rus heyet Ankara'da bir dizi temaslarda bulunacak.

Peki gündemde ne olacak? A Haber masadaki konulara ulaştı.

ZİRVE YARIN

A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammed Emin Karadağ, "Ankara diplomasisi baş döndürüyor. Novak tam 60 kişilik bir heyetle Türkiye'ye geliyor. Yarın ise Ankara'da Türk heyetle birlikte resmi temaslarda bulunacak." dedi.

GAZZE MESELESİ MASADA OLACAK

Muhammed Emin Karadağ şunları açıkladı:

Türkiye Gazze'de ateşkesin sağlanması için yoğun çaba sarf ediyor. Kalıcı barışın sağlanması için de diplomatik temaslara devam ediyor. Rusya ile görüşmede bu meselede de gündeme gelecek.

TAHIL VE DOĞAL GAZ KONUSU

Masada ise Türkiye'nin doğal gaz merkezi olması konusu ve tahıl anlaşması var.

Rusya-Ukrayna savaşı da ele alınacak. Türkiye hem Rusya ile hem de Ukrayna görüşebilen bir ülke konumunda.

Türkiye bu avantajı kullanıp bir tahıl anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma sayesinde dünyanın tahıl ihtiyacı karşılanmıştı. Ancak son aylarda bu anlaşma uygulanmamaya başlandı. Dolayısı ile yeni bir anlaşma olabilir mi? Bu da yarınki görüşmede ele alınacak.

ALMANYA'NIN YENİ TAHIL ANLAŞMASI İDDİASI

Alman basınının Türkiye, Katar ve Katar'ın yeni bir tahıl anlaşması yağacağına dair bir iddiası vardı. Bir alternatif anlaşma sağlanır mı? Bu konu masada olacak.

TÜRK HEYETTE KİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın masada olmasını bekleniyor.

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