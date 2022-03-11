Rus limanlarındaki 17 gemi geliyor! Savaş başladığından beri Azak Denizi’nde bekliyorlardı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmede ayçiçeği yağı yüklü gemilerin geçişi için "Talimat vereceği" söylemişti. Beklenen haber geldi. Ayçiçek yağı taşıyan 4 yük gemisi, Rusya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktı. İlk gemi salı günü Mersin'de olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, “24 Şubat'tan beri Azak Denizi'ndeki Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli 18 gemiden 17'si kalkış yaptı, bir gemi Temruk'da yükleme için bekliyor. Olumsuz hava koşullarından dolayı bazı gemilerimiz Kerch'de beklemekte olup, hava müsaadeli varış limanlarına hareket edeceklerdir.” Açıklaması yaptı.

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