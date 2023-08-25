Rus hayalet ordu Wagner ve isyanın perde arkası! Prigojin bedeli canıyla mı ödedi?

Paralı asker ordusu Wagner'in lideri Prigojin'i taşıyan uçağın düşmesi, dünya çapında en sıcak gündem başlığı oldu. Ukrayna ve Afrika'da varlık gösteren Wagner, Prigojin öncülüğünde haftalar önce Kremlin'e karşı ayaklanmış, isyan kısa sürede bastırılmıştı. O günden sonra Putin'in bu girişime nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu oldu hep. Peki kimdir bu Wagner? Neden ve nasıl kuruldu? Ne oldu da Moskova yönetimine karşı isyan etti? Wagner, Prigojin'den sonra ne yapacak? İşte tüm bu soruların yanıt bulduğu analiz haberimiz…

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